Проверку по заявлению о хищении более 3 млн рублей возобновили в Подмосковье

Проверку по заявлению о хищении более трех миллионов рублей возобновили в Подмосковье при содействии исполняющей обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой. Случай произошел в Красногорске в феврале этого года.

Сеть частных детских садов в Подмосковье оказывает услуги по присмотру и уходу за дошкольниками. В феврале 2026 года внутренний аудит одного из филиалов в Красногорске выявил ущерб свыше трех миллионов рублей. Генеральный директор компании обратился в УМВД России по Красногорску с заявлением о хищении, но в установленный срок не получил ни уведомления о возбуждении уголовного дела, ни официального отказа. Жалобы в вышестоящие инстанции на затягивание проверки не принесли результата.

Тогда предприниматель обратился к подмосковном бизнес‑омбудсмену. В ходе межведомственного взаимодействия уполномоченного и прокуратуры выяснилось, что полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Надзирающий прокурор признал это решение незаконным и отменил его. Материалы направлены в орган дознания для дополнительной проверки и выяснения всех обстоятельств. Обращение остается на контроле уполномоченного.

Предприниматели могут направить жалобы по почте — 143082, Московская обл., г. о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево‑Успенское ш., км 1‑й, д. 1, корп. А, на электронную почту — uzpp@mosreg.ru, по телефону контакт‑центра — 8 800 550‑63‑53, а также через общественную приемную Уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области.