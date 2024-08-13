Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Одинцове

Состояние котельных и их готовность к зиме проверили в Одинцовском округе. Такую инспекцию работы теплоснабжающих объектов в муниципалитете проводят каждый год.

В состав комиссии вошли заместитель прокурора города Одинцово Наталья Шутова, представители администрации округа и теплоснабжающей организации. Во время гидравлических испытаний выявили недочеты, но сейчас прокуратура следит за их исправлением.

Также в преддверии отопительного сезона для сотрудников ЖКХ провели тренинги по чрезвычайным ситуациям. С работниками котельных и службами экстренной помощи смоделировали аварии, такие как отключение электроэнергии, утечка газа и проблемы с угарным газом.

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