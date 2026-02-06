Проверку качества воды в родниках проведут в Истре

В этом году в муниципальном округе Истра проверят воду из 22 родников. Все работы проведут по нормам Роспотребнадзора.

Исследования охватят наиболее популярные среди жителей источники. Специалисты возьмут пробы в самой Истре, а также в населенных пунктах: Дубровское, Воскресенки, Кострово, Обушково, Покровское, Аносино, Жевнево, Красновидово, Крюково, Лешково, Филатово, Александрово, Глебово, Петушки, Сычевки, селе Рождествено и поселках Октябрьский, Троицкий, Пионерский, Агрогородок.

«Такие проверки нужны, чтобы следить за химическим составом воды и вовремя обнаруживать вредные примеси. Это гарантирует, что вода соответствует санитарным нормам», — пояснили в ведомстве.

Регулярный анализ позволяет оперативно устранять угрозы для здоровья, предотвращать использование некачественной воды и поддерживать чистоту ключевых источников. Это особенно важно для часто используемых родников, чтобы обеспечить безопасность питьевой воды для населения.