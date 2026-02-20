Проверку и ремонт оборудования провели в котельных Истры

Специалисты проверили и наладили функциональность котельных. Работы прошли в Истре и других населенных пунктах округа.

В ходе планового технического обслуживания в котельных деревни Глебово-Избище, поселков Первомайский и Снегири были проведены следующие мероприятия: очистка и промывка теплообменников и подогревателей горячего водоснабжения. А в Истре были устранены неполадки на обратной линии отопления к теплообменнику.

Корректная работа теплообменников особенно важна: они передают тепло от воды внутренней к воде внешней, которая поступает в жилые дома по теплотрассам. Периодически в них образуется накипь и тогда их нужно чистить, чтобы вода оставалась горячей, а энергия расходовалась экономно.

Проводя такие работы, специалисты обеспечивают стабильность теплоснабжения в многоквартирных домах округа.