Проверку готовности школ Подольска к приему учеников завершат к 15 августа

В Подольске 1 сентября за парты 30 образовательных комплексов сядут почти 48 тысяч юных подольчан. Власти планируют к 15 августа завершить их проверку готовности.

В настоящее время межведомственная комиссия проверяет, насколько школы и детские сады готовы к новому учебному году. Контролем занимаются сотрудники администрации, полиции и Росгвардии, медицинских служб.

Комиссия смотрит, как организована безопасность на дорогах рядом с учебными заведениями, есть ли все необходимое для занятий, как оснащены медицинские кабинеты и столовые. Также специалисты оценивают состояние зданий и территорий. Все результаты заносят в электронный паспорт учреждения, который является современной заменой бумажным документам.

Глава городского округа Подольск отметил, что в муниципалитете работают 30 образовательных комплексов, это 164 здания.