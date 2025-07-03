Проверку дипломов и аттестатов в федеральном реестре продолжили в Подмосковье

С конца июня в Подмосковье ведутся проверки данных о выданных аттестатах и дипломах в федеральном реестре. На сегодняшний день соответствующая информация внесена лишь частично. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования МО.

Мониторинг охватывает школы, колледжи и техникумы, реализующие программы основного, среднего общего и профессионального образования.

«По программам среднего общего образования уже внесено 88,4% сведений, основного общего образования — 71,2%, по программам СПО — 31,4%. Работа в этом направлении продолжается», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По правилам все документы, которые получают выпускники, нужно внести в систему ФИС ФРДО за три дня. Информация обновляется ежедневно, это помогает отслеживать процесс выдачи аттестатов и дипломов во всех округах региона и бороться с подделками.