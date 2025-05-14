Проверку балконов дома № 2 в Западном проезде провели в Одинцове

Эксперты в сфере строительного контроля обследовали балконы многоквартирного жилого дома № 2 в Западном проезде в Одинцове, где 19 апреля произошло обрушение и пострадали две пенсионерки. Специалисты выявили серьезные недочеты: из 48 балконов — 32 находятся в аварийном состоянии.

Проверка показала, что у многих балконов нарушена целостность защитного слоя бетона, есть коррозия арматуры и ослабление креплений, местами отсутствуют ограждения. Региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства заявило, что управляющая организация дома уже подготовила охранные мероприятия до момента выполнения капитального ремонта. Администрация Одинцовского округа включит необходимые виды работ в план капитального ремонта на 2026 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.