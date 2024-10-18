Проверку автобусов на готовность к зиме провели в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова побывала в «Мострансавто». Каждый день с базы предприятия на маршруты отправляются 68 автобусов. Руководитель муниципалитета провела ночную проверку готовности транспорта к зиме.

Вернувшиеся из рейсов автобусы осмотрела комиссия с участием главы Лобни Анны Кротовой. Специалисты проверили работу системы охлаждения двигателей, состояние автоаккумуляторов, а также внешнее освещение автобусов. Помимо этого, осмотрели зону технического обслуживания транспорта.

«Для бесперебойной работы в зимний период здесь создан запас антифриза, стеклоомывающих жидкостей, шин, противогололедных реагентов. Замена всех деталей происходит ночью — на утренние рейсы транспорт выходит в полной боевой готовности», — рассказала в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Отметим, что в городском округе Лобня работает еще один перевозчик: «Северный тракт». Руководитель муниципалитета планирует посетить и его базу, чтобы оценить качество подготовки автобусов к работе в зимний сезон.

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