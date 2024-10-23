Проверки школьных автобусов в преддверии зимнего сезона провели в Чехове

В городском округе Чехов сотрудники Госавтоинспекции и Управления государственного автодорожного надзора проверили готовность школьных автобусов к зимнему сезону. Мероприятия провели в автотранспортных предприятиях.

Для безопасности дорожного движения и в связи с подготовкой к зимнему периоду в Чехове проверили автобусы, перевозящие детей. Отдельное внимание уделили осмотру зимней резины на колесах.

Кроме этого, комиссия провела инструктажи для руководителей автотранспортных предприятий и водителей автобусов. Им напомнили правила эксплуатации транспорта в осенне-зимний период: соблюдения скоростного режима, дистанции между машинами и требований к перевозке детей.

Во время проверки отметили, что автобусы исправны и полностью соответствуют нормам безопасности.

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