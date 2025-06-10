Проверки по соблюдению миграционного законодательства прошли в Мытищах

В Мытищах прошли рейды по проверке соблюдения миграционных правил. Сотрудники миграционного управления Главного управления МВД по Московской области вместе с народными дружинниками проверили поселки Нагорное и Вешки.

Всего проверили 407 человек. В результате 11 человек оштрафовали за нарушение правил пребывания в России, а у двух выявили признаки фиктивной регистрации.

Такие проверки проводят регулярно и помогают предотвращать нарушения закона. Поддержание порядка остается важной задачей, поэтому народные дружинники вместе с полицией продолжают участвовать в патрулировании и профилактических мероприятиях.