Проверки по соблюдению миграционного законодательства прошли в Мытищах

В Мытищах прошли рейды по проверке соблюдения миграционных правил. Сотрудники миграционного управления Главного управления МВД по Московской области вместе с народными дружинниками проверили поселки Нагорное и Вешки.
Всего проверили 407 человек. В результате 11 человек оштрафовали за нарушение правил пребывания в России, а у двух выявили признаки фиктивной регистрации.
Такие проверки проводят регулярно и помогают предотвращать нарушения закона. Поддержание порядка остается важной задачей, поэтому народные дружинники вместе с полицией продолжают участвовать в патрулировании и профилактических мероприятиях.
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