Проверки пляжных территорий перед купальным сезоном начались в Солнечногорске

24 апреля специалисты Роспотребнадзора провели проверки на центральном пляже озера Сенеж в Солнечногорске. Они взяли пробы воды и грунта в четырех точках для анализа в лаборатории.

После исследований будет выдано санитарно-эпидемиологическое заключение.

Вскоре водолазы начнут проверять дно озера в прибрежной зоне на наличие мусора, бутылок и других потенциально опасных предметов.

«Эти процедуры обеспечивают безопасность жителей и гостей муниципалитета во время отдыха на пляжах. В течение всего купального сезона отбор проб будут проводить на регулярной основе», — подчеркнула директор МБУК «Парки Солнечногорья» Елена Дорошенко.

Пляжный сезон в Солнечногорске откроется традиционно 1 июня. Администрация округа призывает жителей соблюдать правила безопасного поведения на воде и пользоваться только официально оборудованными пляжами, которые прошли необходимые проверки.