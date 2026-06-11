Проверки пассажирского транспорта усилят в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Профилактическое мероприятие «Автобус» пройдет в Одинцовском округе с 15 по 21 июня. Сотрудники Госавтоинспекции в течение недели проведут масштабные проверки пассажирского транспорта, чтобы повысить безопасность перевозок и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Проверки затронут как городские, так и пригородные маршруты, ежедневно обслуживающие тысячи жителей округа.

Особое внимание инспекторы уделят техническому состоянию автобусов. Специалисты проверят исправность тормозной системы, рулевого управления, световых приборов и других важных узлов, от которых напрямую зависит безопасность пассажиров. Контроль коснется также наличия необходимой документации и своевременного прохождения технического обслуживания.

Важным направлением работы станет проверка соблюдения водителями режима труда и отдыха.

Проверочные мероприятия помогут выявить факты превышения скорости, нарушения правил маневрирования, несоблюдения требований дорожной разметки. Контроль будет осуществляться как на маршрутах следования автобусов, так и на конечных остановочных пунктах.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей всех транспортных средств сохранять бдительность на дорогах.