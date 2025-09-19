Проверки миграционного законодательства прошли в Одинцове перед Интервидением

В Одинцове, рядом с концертной площадкой «Live-Арена», где скоро пройдет международный музыкальный фестиваль Интервидение, сотрудники Главного управления по вопросам миграции Московской области вместе с народной дружиной проверили иностранных граждан на соблюдение законодательства.

За время рейда проверили 214 человек, у 11 из них выявили нарушения режима пребывания в России, за что их привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Такие проверки проводят регулярно, чтобы повысить уровень общественной безопасности. Правоохранительные органы и народные дружины Подмосковья постоянно патрулируют районы и участвуют в профилактических мероприятиях.