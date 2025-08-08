Проверки готовности учебных заведений начались в Можайске

Комиссии начали комплексно оценивать готовность образовательных учреждений Можайска к новому учебному году. Специалисты проверяют безопасность, соблюдение санитарных требований, обеспеченности школ всем необходимым и исправность работы техники.

Эксперты проверяют работу пропускного режима, противопожарных систем и видеонаблюдения. Они проводят осмотр в пищеблоках, столовых, санузлах, медицинских кабинетах.

Также специалисты оценивают чистоту помещений, состояние водоснабжения и вентиляции, уделяют внимание наличию современного оборудования, учебников, пособий. Кроме того, они проверяют исправность мебели, компьютеров, интерактивных досок, спортинвентаря и состояние учебных кабинетов.

В этом году в Можайском округе к учебному году готовят восемь образовательных комплексов. Сейчас в некоторых из них завершают текущие и капитальные ремонты.

«Наша главная задача — комплексно оценить готовность каждой школы и детского сада. Мы хотим, чтобы 1 сентября дети пришли в безопасные, чистые, светлые и хорошо оснащенные образовательные учреждения готовые к продуктивной работе», — сказала начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского муниципального округа Светлана Катальникова.