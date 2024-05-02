Проверки аттракционов усилили в Подмосковье в праздники | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 11:58 Проверки аттракционов усилили в Подмосковье в праздники Фото Минэкологии

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Представители технадзора Московской области усилили проверки аттракционов в праздники. Так, инспекторы осмотрели 40 каруселей в 13 округах, включая Домодедово, Ступино, Дмитров, Пушкино и Одинцово.

«Особенно важно контролировать деятельность парков развлечений в праздничные дни, когда поток посетителей велик и желающих прокатиться на аттракционах много», — подчеркнул министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

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Отмечается, что во время проверок нарушений обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации аттракционов не выявлено. По словам министра, подобные инспекции позволяют своевременно выявлять нарушения и не допустить аттракционы с недочетами до эксплуатации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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