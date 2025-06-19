Проверка теплосетей началась в преддверии осенне-зимнего сезона в Балашихе

В Балашихе стартовала подготовка к осенне-зимнему сезону 2025–2026 годов. Специалисты управления энергетики и ресурсоснабжения администрации города совместно с представителями «Мосблэнергогаз» провели плановую проверку центральных тепловых пунктов в микрорайоне Центр-2.

Эксперты оценили техническое состояние объектов, проверили работоспособность оборудования и готовность систем к повышенным нагрузкам зимнего периода. Особое внимание уделили надежности и безопасности теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений.

«Проверки проходят поэтапно по всем микрорайонам Балашихи. До начала отопительного сезона мы проведем полную диагностику всех тепловых объектов и источников, чтобы гарантировать их бесперебойную работу», — сообщили в управлении энергетики и ресурсоснабжения.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно, позволяя заранее выявить и устранить возможные неполадки. Цель — обеспечить к началу холодов полную готовность инфраструктуры, чтобы жители города получали стабильное и качественное теплоснабжение в течение всего зимнего сезона.