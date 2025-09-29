Проверка технических средств оповещения пройдет в Одинцове 1 октября

В этот день с 10:30 до 12:00 на территории округа будут работать электросирены и пункты речевого оповещения. Плановое мероприятие состоится в рамках проверки готовности региональной муниципальной и комплексной систем экстренного оповещения населения Московской области.

Цель проверки — поддержать технические средства оповещения в исправном состоянии. Мероприятие позволит выявить и устранить неисправности в работе систем, а также обеспечить их надежность в экстренных ситуациях. Подрядная организация, ответственная за выполнение проверки, будет осуществлять необходимые работы по выявлению проблем и их устранению.

Администрация округа предупредила жителей о том, что не следует предпринимать никаких действий в ответ на полученные сигналы оповещения в указанный период для исключения паники и недопонимания среди населения. По возникшим вопросам можно обратится в Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации Одинцовского городского округа по телефонам: 8(495)181-90-00 доб. 48-11, 48-12 и 48-13.