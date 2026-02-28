Проверка системы оповещения населения пройдет в Истре 4 марта

В Истре 4 марта 2026 года состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители будут включены в соответствии с постановлением правительства РФ — мероприятие носит учебный характер.

После включения сирен трансляция общероссийских телеканалов и радиостанций временно изменится. На экранах и в радиоэфире появится сообщение: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!». Чтобы услышать официальное объявление, достаточно включить телевизор или радиоприемник — сообщение передадут по всем популярным каналам.

Организаторы проверки призывают жителей поделиться этой информацией с близкими, в первую очередь с теми, кто может не услышать сирену. Это важно, чтобы каждый знал о плановом характере мероприятия и не поддавался ложной тревоге.

Проведение таких проверок — необходимая мера, позволяющая убедиться, что система работает исправно и готова к действию в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации. Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.