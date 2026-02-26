Проверка систем оповещения населения пройдет в Одинцовском округе

В Одинцовском городском округе 4 марта состоится комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Электросирены будут включены в дневное время — с 10:30 до 12:00.

Непосредственно в день проверки, в 10:43, соответствующие сообщения будут переданы по телевидению и радио: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Такие мероприятия проводятся в Одинцове дважды в год. Они необходимы для определения исправности техники и ее готовности оповестить население о чрезвычайных ситуациях любого характера. Кроме того, проверка позволяет отработать действия смен всех задействованных экстренных служб.

Информация о проведении комплексной проверки также будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России». Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий при звуке сирен.