Проверка отопительных систем в домах началась в Чехове

Подготовка к отопительному сезону стартовала в муниципалитете уже в мае. Специалисты проверяют системы отопления на герметичность.

Все работы ведутся с учетом современных стандартов и требований безопасности. Инженер «Чеховского благоустройства» Алексей Белоусов рассказал, что если давление в системе отопления падает в течение 20 минут, это может указывать на утечку, которую оперативно устранят.

«Стараемся, чтобы было все хорошо, чтобы жители в следующую зиму спали в тепле. Опрессовали дом, как положено — вода не упала, держит нормально. Так должно проходить в каждом доме», — отметил Алексей Белоусов.