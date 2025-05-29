Проверка отопительных систем в домах началась в Чехове

Подготовка к отопительному сезону стартовала в муниципалитете уже в мае. Специалисты проверяют системы отопления на герметичность.
Все работы ведутся с учетом современных стандартов и требований безопасности. Инженер «Чеховского благоустройства» Алексей Белоусов рассказал, что если давление в системе отопления падает в течение 20 минут, это может указывать на утечку, которую оперативно устранят.
«Стараемся, чтобы было все хорошо, чтобы жители в следующую зиму спали в тепле. Опрессовали дом, как положено — вода не упала, держит нормально. Так должно проходить в каждом доме», — отметил Алексей Белоусов.
Такие проверки готовности будут произведены во всех домах муниципального округа до конца августа. Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону запланированы ревизия и ремонт отопительных приборов, очистка систем подачи тепла и замена изношенных участков трубопроводов.
Своевременная диагностика и профилактика позволяют избежать аварийных ситуаций в зимний период и обеспечить стабильное отопление для жителей Чехова.
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