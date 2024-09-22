Замглавы Чехова Попов проверил содержание общественных территорий в Алексеевке

Первый заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов совместно с профильными специалистами проверил содержание общественных территорий в поселке Васькино и в деревне Алексеевка. Он уделил внимание входным группам и подъездам.

Выездной обход администрации проводят регулярно. Особое внимание на этот раз уделили входным группам и подъездам, которые требуют ремонта.

Первый заместитель главы Артем Попов поручил устранить незаконную рекламу, обновить информационные стенды, окосить траву. Все проблемы, которые обнаружили в ходе выездного обхода, устранят в ближайшее время.

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