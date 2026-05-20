Проверка лагерей перед летним сезоном прошла в Можайском округе

В Можайском округе проверили готовность детских лагерей к летнему отдыху. Комиссия оценила безопасность, кадры и санитарные условия на объектах, где будут отдыхать дети.

В округе началась серия выездных проверок учреждений, которые примут школьников в период летних каникул. Комиссия под руководством заместителя главы Можайского округа Елены Заболотной посетила действующие площадки и оценила их состояние.

19 мая в работе комиссии участвовали представители администрации и надзорных ведомств. В состав вошли начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, специалист по гражданской обороне и антитеррористической защите Константин Кузьменко, а также сотрудник Росгвардии. Основное внимание уделили вопросам безопасности и готовности персонала к работе с детьми.

В Можайском округе летом будут работать 22 пришкольных лагеря с дневным пребыванием. В них планируют принять 1288 детей. Дополнительно организованы площадки для отдыха на базе пансионата «Янтарь» и военно-исторический палаточный лагерь «Бородино».

Проверяющие оценили соблюдение санитарных требований, состояние помещений и наличие кадров. Отдельно проверили готовность систем безопасности и отработку действий персонала при нештатных ситуациях. Сотрудникам провели внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и антитеррористической защите.

«Летняя кампания должна быть не только интересной, но и абсолютно безопасной. Наша главная задача заключается в том, чтобы исключить любые риски для здоровья детей», — отметила Елена Заболотная.

Контроль за подготовкой объектов продолжается. В проверках также участвуют депутаты Совета депутатов Можайского округа.