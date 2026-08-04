Проверка готовности школ к 1 сентября началась в Можайском округе

Комплексная приемка учреждений образования, культуры и спорта стартовала в муниципалитета. Специалисты межведомственной комиссии оценят готовность 80 объектов к началу учебного года.

Комиссию возглавляет заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная. В состав проверяющих также вошли профильные специалисты отдела образования, физической культуры и спорта, социальной сферы, сотрудники Росгвардии и других структурных подразделений.

Проверку проведут в восьми образовательных комплексах — 22 школах и 26 дошкольных отделениях, одном учреждении дополнительного образования, шести спортивных объектах и 25 зданиях учреждений культуры.

Комиссия оценивает комплексную безопасность учреждений: работу пропускного режима, состояние противопожарных систем и систем видеонаблюдения. Главная цель — убедиться, что дети будут находиться в максимально защищенной среде. Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию объектов. Специалисты тщательно осматривают пищеблоки, столовые, санузлы, медицинские кабинеты, проверяют чистоту помещений, состояние водоснабжения и вентиляции.

Кроме того, будет проверена обеспеченность школ современным оборудованием, учебниками, наглядными пособиями, исправность мебели, компьютерной техники, интерактивных досок, спортивного инвентаря и состояние учебных кабинетов.