Проверка готовности школ и детских садов к учебному году началась в Истре

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

В муниципальном округе Истра комиссия приступила к осмотру образовательных учреждений перед началом учебного года. В нее входят представители управления образования, ПДН, социальной защиты, ГАИ, МЧС и депутаты.

Во время осмотра проверяют безопасность здания, кабинеты физики и химии, пункты «Точки роста», оборудование, окна, свет, актовый зал и многое другое. Особое внимание уделяют также наличию и правильности оформления всех необходимых нормативных документов, состоянию материально-технической базы учреждений и санитарно-эпидемиологическим условиям и антитеррористической защищенности объектов.

Всего проверку пройдут 45 школ и 46 дошкольных отделений, включая частные образовательные организации, работающие на территории округа.

Комиссия работает до 5 августа, чтобы к 1 сентября все образовательные учреждения округа были готовы принять учеников.