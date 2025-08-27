Проверка газового оборудования в жилых домах пройдет в Чехове-2

Сотрудник «Мособлгаза» встретится с жителями на улице Октябрьская в городе Чехов-2. Мероприятие пройдет в доме № 40.

Газовый участковый — специалист, который не только контролирует газовые объекты на вверенном ему участке и проверяет качество проведения работ, но и отвечает на вопросы жителей по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

Пресс-служба «Мособлгаза» в своем официальном телеграм-канале сообщила, что встреча с жителями населенного пункта Чехов-2 состоится в 16 часов.

Узнать график встреч с участковыми и сроки для проведения технического обслуживания газового оборудования можно на официальном сайте «Мособлгаз».

Чтобы отличить настоящего газового участкового от мошенника, стоит обращать внимание на такие основные параметры: у официального представителя газовой службы есть специальная униформа с логотипом Мособлгаза, а также удостоверение сотрудника с печатью, логотипом и QR-кодом.