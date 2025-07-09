Проверка газового оборудования в многоквартирных домах прошла в Балашихе

Специалисты «Мособлгаза» ежегодно проводят техническое обслуживание многоквартирных домов, проверяя исправность внутриквартирного газового оборудования и его соответствие установленным стандартам. График осмотров можно найти на сайте «Мособлгаза», указав адрес дома, или уточнить в управляющей компании.

Как рассказал Евгений Река, заместитель руководителя газовой службы «Прометей плюс» (подрядчик «Мособлгаза»), проверки проводятся с 9:00 до 21:00. Сотрудники, одетые в униформу и оснащенные профессиональным оборудованием, предъявляют удостоверение при входе в квартиру.

Они осматривают газовые приборы визуально и с помощью специальных устройств, проверяют наличие утечек, работоспособность плит и состояние вентиляционных каналов. Если обнаруживаются неисправности, например, отсутствие тяги в вентиляции или поломка оборудования, жильцу выдается предписание, а использование газа временно приостанавливается до устранения нарушений.

После выполнения всех требований и устранения неполадок подача газа возобновляется. Такие меры направлены на предотвращение аварий и обеспечение безопасности жителей. Регулярные проверки — это залог спокойствия и надежной работы газового оборудования в каждом доме.