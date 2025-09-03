Проверка газового оборудования пройдет в доме на Лесной улице в Чехове

Специалист «Мособлгаза» ответит на вопросы жильцов в доме № 32 по улице Лесной. Начало встречи запланировано на 16.00.

Газовый участковый — специалист, который контролирует газовые объекты на участке, проверяет качество проведения работ, а также отвечает на вопросы жителей по техобслуживанию и ремонту оборудования.

Чтобы отличить настоящего газового участкового от мошенника, стоит помнить, что у официального представителя газовой службы есть специальная униформа с логотипом «Мособлгаза», а также удостоверение сотрудника с печатью, логотипом и QR-кодом.

Фамилию имя и отчество настоящего специалиста, а также время и места встреч с ним, самостоятельно можно узнать на сайте «Мособлгаза» в разделе «Техническое обслуживание многоквартирных домов», набрав в поисковой строке свой адрес.

Подобные встречи газовых участковых и жильцов проводятся на регулярной основе.