Проверка деятельности управляющей компании в Электростали

Специалисты Министерства экологии Московской области провели надзорное мероприятие в городе Электросталь. Проверка была инициирована после обращения местных жителей, которые выразили обеспокоенность деятельностью управляющей компании ООО «Уютный дом Электросталь».

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что в обращении говорилось о выбросах, производимых спецтехникой компании. В связи с этим к проверке была привлечена мобильная лаборатория ГКУ МО «Мособлэкомониторинг».

«Как выяснилось, на площадке компании находится спецтехника, оснащенная снегоуборочным оборудованием, соответственно, площадка является источником негативного воздействия на окружающую среду. Однако в государственном реестре объект отсутствует», — отметил министр.

Специалисты «Мособлэкомониторинга» провели анализ качества воздуха, исследовав его на наличие 32 основных загрязняющих веществ. Превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на момент проведения исследований зафиксировано не было. Компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.