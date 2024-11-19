Проверить здоровье за 2 часа. Жителям Подмосковья напомнили об эффективности диспансеризации

Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года. Процедура позволяет вовремя выявить патологии и назначить оптимальное лечение. О том, почему важно вовремя проходить осмотр и как записаться на него, в интервью «360» рассказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов.

Взрослые и дети могут бесплатно пройти диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье. Процедура занимает около двух часов и проходит в пределах одного здания. Для удобства жителей в некоторых округах работают специальные модульные учреждения, где они не пересекаются с основным потоком амбулаторных пациентов.

«Самая главная задача в медицине — это профилактика тех или иных осложнений. Лучше выявить хронические или онкологические заболевания заранее, чтобы справиться с ними в будущем», — отметил Асанов.

В первую очередь диспансеризация позволяет выявить хронические неинфекционные заболевания, а также определить риски их приобретения в будущем. Это дает возможность медику вовремя назначить лечение или дать рекомендации по питанию или образу жизни. При необходимости пациента направляют на второй этап, где проводят дополнительные исследования.

На особом контроле держат подозрения на онкологические заболевания. После диспансеризации пациента обследуют более углубленно в течение трех дней, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие патологии.

Благодаря современному оборудованию врачи получают снимки высокого качества, могут обратиться за вторым мнением и прислать результаты обследования в электронном виде.

Пройти обследование могут и жители отдаленных территорий. Для этого выездные бригады посещают деревни и села вместе со специальной передвижной техникой. Таким образом медики также посещают детские сады, школы и предприятия региона.

«Самое важное — это настроение и время. Приходите, мы ждем. Записаться можно в любое удобное время», — отметил Тимур Асанов.

Записаться на прохождение осмотра можно по телефону 122, на «Доброделе», через терминалы в поликлиниках и портале «Здоровье». После этого пациент получит маршрутный лист, где будет указана дата, время и кабинеты приема врачей.