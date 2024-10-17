Жители деревень в Воскресенске смогут пройти выездную диспансеризацию в октябре

Передвижной медицинский комплекс в октябре посетит несколько отдаленных населенных пунктов городского округа. Их жители смогут сделать прививки от гриппа и пройти обследование.

Диспансеризация будет проводиться в деревне Степанщино в фельдшерско-акушерском пункте на Центральной улице, 61, в поликлинике № 8 рабочего поселка Фосфоритный, а также в поликлинике № 3 города Воскресенска. Все желающие смогут с 9:00 до 12:00 неподалеку от места жительства вакцинироваться от гриппа, проверить состояние легких и обследоваться у медицинских специалистов.

Врачи напоминают, что диспансеризацию нужно ежегодно проходить вне зависимости от состояния здоровья. Это позволить своевременно обнаружить ряд заболеваний и провести при необходимости углубленное обследование и последующее лечение.

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