Проверить репродуктивное здоровье можно будет на диспансеризации в Зарайске

Жители Зарайска в возрасте от 18 до 49 лет имеют возможность позаботиться о своем репродуктивном здоровье, приняв участие в программе всеобщей диспансеризации взрослого населения. Зарайская больница приглашает мужчин и женщин пройти комплексное обследование.

Для женщин, желающих пройти обследование, предусмотрен широкий спектр услуг: консультация гинеколога, осмотр шейки матки с забором анализов, исследование мазков и цитологическая диагностика, а также ПЦР-тестирование на инфекции для пациенток 18-29 лет. Мужчинам также предлагается профилактический осмотр у уролога.

В случае выявления каких-либо отклонений во время первичного обследования, пациентам будет предложен второй этап диспансеризации — углубленная диагностика для уточнения диагноза и разработки индивидуального плана лечения. Записаться на обследование можно у профильных специалистов в поликлинике по месту прикрепления.