Жители Павловского Посада смогут пройти диспансеризацию в городском парке

Пресс-служба Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба Павлово-Посадского городского округа

Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Павловском Посаде. Жители смогут пройти диспансеризацию в городском парке 10 августа.

Выездная диспансеризация включает несколько обследований натощак. Это общий и биохимический анализ крови на холестерин и уровень глюкозы, измерение антропометрических показателей, артериального и внутриглазного давления, а также ЭКГ и флюорография. В конце пациенты получат консультацию терапевта.

Прием будут вести без предварительной записи 10 августа с 09:00 до 13:00 по адресу: Павловский Посад, улица Кирова, дом № 85. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.

Ранее выездную диспансеризацию, которая проходила в парке 3 августа, посетило 13 человек. Пациентов с подозрением на серьезные заболевания направили к специалистам для дальнейшего обследования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

«Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой?

«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

«Сказочные чудеса». Кто стоит за отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте