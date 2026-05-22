Совещание по вопросам ГИА провели в Подмосковье

22 мая состоялось региональное совещание на базе Корпоративного университета развития образования (КУРО). Мероприятие было посвящено актуальным вопросам проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). В совещании приняли участие ответственные за организацию экзаменов на муниципальном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Главной целью совещания стало обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки на экзаменах при строгом соблюдении всех технологических и нормативных требований.

В ходе мероприятия были проанализированы результаты региональных тренировочных мероприятий, рассмотрены типовые ошибки и отработаны алгоритмы действий в нестандартных ситуациях. Особое внимание было уделено вопросам информационного сопровождения. Ответственным лицам напомнили о необходимости оперативно размещать на сайтах школ и управлений образования всю ключевую информацию, включая графики обработки материалов и порядок подачи апелляций.

Сейчас активно готовятся пункты проведения экзаменов. До начала ГИА в каждом из них пройдут организационные совещания для обсуждения последних рекомендаций и отработки действий при выявлении нарушений.

Совещание организовано Министерством образования Московской области совместно с региональным центром обработки информации КУРО.