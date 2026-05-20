Проведена конференция по профилактике религиозного экстремизма среди молодежи

19 мая на базе МПГУ состоялась Всероссийская конференция, посвященная профилактике религиозного экстремизма в молодежной среде. Участие в мероприятии приняли более 125 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из всех 56 муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Цель конференции — укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений и духовно-нравственное воспитание в Год единства народов России. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание и две тематические секции. Участники обсудили взаимодействие власти и общества в контексте Стратегии национальной политики до 2036 года, а также вопросы этнорелигиозного просвещения и воспитания молодежи.

Спикерами на конференции выступили представители органов государственной власти, силовых ведомств, студенты столичных вузов и эксперты по профилактике экстремизма и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

В пресс-службе Министерства образования Московской области подчеркнули, что проведение конференции стало особенно актуальным в Год единства народов России. Укрепление межнационального согласия, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и формирование гражданской идентичности стали ключевыми задачами для всей системы образования.