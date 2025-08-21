Провалившуюся в канализационный люк собаку спасли в Дмитрове

Старший смены Юрий Сутягин сообщил, что днем в службу «Система-112» поступило сообщение от прохожих, которые услышали жалобный лай собаки. Подойдя ближе, они увидели, что животное оказалось на глубине двух метров в люке и не могло выбраться самостоятельно.

По его словам, спасатели приехали на место, оценили ситуацию и приступили к спасению. Они соорудили петлю из обычной веревки, ловко накинули ее на лапу собаки и аккуратно достали животное из люка, не причинив боли и травм. После осмотра собаки специалисты не нашли на ней видимых повреждений.