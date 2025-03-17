Провалившуюся под лед лосиху спасли в Рузе

Работники 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вместе с егерями и ветеринарами помогли лосихе, которая провалилась под лед на Озернинском водохранилище в Рузском округе. Об инциденте сообщили очевидцы, позвонив по номеру 112.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что парнокопытное животное барахталось в водоеме в двухстах метрах от берега. Оценив обстановку, специалисты вооружились гидрокостюмом и спасательным плотом и направились к тонущему млекопитающему по хрупкой поверхности водохранилища, распиливая лед бензопилой и прокладывая лосихе путь к суше», — сообщил старший смены Дмитрий Чернявский.

Один из спасателей, застрахованный веревками, добрался до животного и обвязал его. Лосиху вытащили на берег и передали ветеринарам.