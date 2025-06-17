Провалившегося в водопроводный коллектор котенка спасли в Дубне

Специалисты 215-й части «Мособлпожспаса» вызволили котенка из водопроводного коллектора глубиной 1,7 метра. Животное попало в западню в частном секторе на территории Дубны.

Утром хозяева обнаружили пропажу одного из пяти котят, живших вместе с кошкой возле труб. Позже выяснилось, что он провалился в отверстие коллектора.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. С помощью подручных средств — палки и проволоки — они изготовили зацеп и осторожно извлекли котенка. На момент спасения он не подавал признаков жизни, но совместными усилиями спасателей и хозяйки удалось провести успешную реанимацию и привести его в чувство.

После этого владельцы доставили питомца в ветеринарную клинику. По предварительным данным, у котенка выявили сильное переохлаждение.

Спасатели и хозяева рассчитывают на скорейшее выздоровление животного.