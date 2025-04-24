Протвино и Липицы получили звание «Населенный пункт воинской доблести»

Эти территории городского округа Серпухов сыграли важную роль в событиях Великой Отечественной войны. Здесь проходили ожесточенные бои, память о которых увековечена в мемориалах, сохранивших свидетельства героизма и стойкости.

В Протвино находится мемориал «Рубеж обороны», посвященный событиям осени 1941 года. На этом участке фронта части 194-й стрелковой Речицкой Краснознаменной дивизии мужественно удерживали позиции вдоль реки Протвы, от деревни Кременки до деревни Дракино.

В селе Липицы установлены памятники землякам, павшим в годы войны, и советским летчикам. Здесь базировался 178-й истребительный авиаполк, который защищал важные инфраструктурные объекты Серпухова — железнодорожный и автомобильный мосты — от налетов немецкой авиации.

Инициатива о присвоении звания была выдвинута жителями муниципалитета и поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а также Московской областной думой. Это решение подчеркивает значимость вклада этих населенных пунктов в общую Победу.