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    Процедуры в бассейне стали доступны пациентам из реанимации в Солнечногорске

    Процедуры в бассейне начали использовать в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии под Солнечногорском. Это позволяет не только быстрее восстанавливать пациентов в физическом плане, но и в эмоциональном. В бассейне теперь плавают даже пациенты на ИВЛ.

    В Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии под Солнечногорском начали проводить занятия в бассейне с пациентами, которые находятся на искусственной вентиляции легких.

    Анастасия перенесла инсульт в начале года. Около трех месяцев назад в тяжелом состоянии ее доставили в центр, где она до сих пор получает дыхательную поддержку. Несмотря на это, врачи решили включить в программу восстановления занятия в бассейне.

    В воде пациентка находится в условиях, близких к невесомости. Это позволяет безопасно выполнять упражнения и постепенно укреплять мышцы, участвующие в дыхании. Именно их слабость сейчас не позволяет женщине самостоятельно дышать.

    Для каждого занятия задействуют команду из пяти специалистов: трех врачей, специалиста по физической реабилитации и медбрата-анестезиста. Погружение проводят постепенно: сначала вода доходит до плеч, затем уровень меняют до груди, бедер и колен.

    Программа включает движения руками и ногами, отработку шагов с дополнительной нагрузкой, упражнения с ластами, специальными браслетами и гантелями, а также аквааэробику. Все эти методы входят в гидрокинезиотерапию.

    По словам специалистов, занятия помогают не только восстанавливать мышцы, но и улучшать эмоциональное состояние. В центре отмечают, что цель такой помощи заключается не только в спасении жизни пациента, но и в его дальнейшем возвращении к самостоятельной жизни.

    В ближайшие годы рядом с центром планируют построить аналогичное учреждение для детей. Точные сроки реализации проекта пока не называются.

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