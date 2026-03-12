Процедуру уведомления о погашении кредита упростили в Подмосковье

На сайте государственных услуг Подмосковья появилась новая цифровая функция для взаимодействия с Московским областным гарантийным фондом. Теперь пользователи могут дистанционно уведомить учреждение о полном погашении кредитного договора или договора займа.

Услугу по оформлению поручительств Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства перевели в электронный формат еще в 2024 году.

«Сейчас мы расширили ее, добавив в нее возможность в онлайн-формате уведомлять о закрытии кредитного договора или договора займа. Кроме того, для удобства заявителей в электронную форму добавили сразу два умных сервиса, которые помогают минимизировать ошибки при заполнении заявки и ускорить подачу документов», — рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В частности, в системе работает сервис предварительной проверки наличия компании-партнера в перечнях организаций, заключивших соглашения о сотрудничестве с фондом. Проверка проводится по ИНН. Также внедрили функцию автозаполнения сведений о заявителе: по идентификационному номеру система автоматически подставляет полное наименование организации, ОГРН и КПП.

Услуга бесплатная. Воспользоваться ею могут юридические лица — банки и другие финансовые организации, обслуживающие предпринимателей. Обязательное условие — наличие заключенного соглашения о сотрудничестве с фондом в рамках программы предоставления поручительств.