Процедуру согласования перепланировки помещений упростили в Подмосковье

На портале государственных услуг Московской области усовершенствовали процедуру оформления разрешений на переустройство или перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Теперь для оформления документов потребуется лишь доступ в интернет.

Собственники получили возможность одобрить проведение работ через личный кабинет на сайте.

«Также можно онлайн узаконить ранее сделанную перепланировку и оформить акт на уже выполненные работы. Прежде для этого надо было идти в суд», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Также теперь, если в результате перепланировки создаются новые помещения или меняются их характеристики, местные власти автоматически вносят корректировки в ЕГРН, ставят объекты на кадастровый учет и регистрируют права собственности в Росреестре без участия заявителя.

Оформить услугу могут владельцы квартир, коммерческих помещений, а также съемщики жилья по договору социального найма. Для подачи заявления необходимо войти на портал через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

Доступ к сервису открыт в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование» на региональном портале госуслуг.