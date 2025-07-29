Процедуру проверки очереди на получение соцжилья упростили в Подмосковье

Министерство жилищной политики Подмосковья представило усовершенствованный способ получения справки об очередности предоставления жилых помещений по договору социального найма. Теперь узнать о позиции можно в цифровом формате — без визита в ведомство и подачи бумажных документов.
Чтобы получить сведения о своем месте в очереди, пользователю необходимо авторизоваться на официальном сайте госуслуг региона, указать муниципалитет, а также реквизиты документа о постановке на учет. Система моментально отобразит актуальные данные.
Информация автоматически загружается из базы данных. Сервис работает на любом устройстве с выходом в интернет.
Узнать о позиции в очереди можно также через приложение «Госуслуги Подмосковья» для смартфонов.
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