Процедуру проверки очереди на получение соцжилья упростили в Подмосковье

Министерство жилищной политики Подмосковья представило усовершенствованный способ получения справки об очередности предоставления жилых помещений по договору социального найма. Теперь узнать о позиции можно в цифровом формате — без визита в ведомство и подачи бумажных документов.

Чтобы получить сведения о своем месте в очереди, пользователю необходимо авторизоваться на официальном сайте госуслуг региона, указать муниципалитет, а также реквизиты документа о постановке на учет. Система моментально отобразит актуальные данные.

Информация автоматически загружается из базы данных. Сервис работает на любом устройстве с выходом в интернет.

Узнать о позиции в очереди можно также через приложение «Госуслуги Подмосковья» для смартфонов.