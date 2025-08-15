Процедуру присвоения квалификационных категорий тренерам упростили в Подмосковье

Главным нововведением стала интеллектуальная система, встроенная в онлайн-форму подачи заявлений. Умный сервис автоматически проверяет наличие ранее поданных заявок на одну и ту же должность, что позволяет избежать дублирования документов и экономит время заявителей. Особенно полезной эта функция окажется в случаях, когда по предыдущему заявлению еще не принято окончательное решение.

Услуга полностью бесплатна и предоставляется в течение 35 рабочих дней. Найти ее на портале можно в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». Воспользоваться сервисом могут сотрудники спортивных школ и организаций, занимающихся спортивной подготовкой на территории Подмосковья.

Изменения реализованы в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который активно внедряется в Московской области. Он ставит перед собой цель по цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы, а также способствует достижению технологического суверенитета и лидерства страны.