Процедуру подачи заявок на займы для предпринимателей упростили в Подмосковье

Малый и средний бизнес Подмосковья, а также физические лица, которые платят налог на профессиональный доход смогут в два раза быстрее оформить финансовую поддержку через региональный портал госуслуг. К услуге для удобства пользователей подключили «умные» сервисы.

Современные технологии позволяют автоматически проверить статус налогоплательщика и наличие у него регистрации в Московской области.

«Благодаря оптимизации срок предоставления услуги сократился с 24 рабочих дней до 21 рабочего дня для субъектов малого и среднего предпринимательства и до 11 рабочих дней — для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Предприниматели могут получить займы до пяти миллионов рублей под 2% годовых на срок до трех лет.

Подать заявку можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу». Для этого нужно авторизоваться, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Решение придет в личный кабинет.