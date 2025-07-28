Процедуру отвода лесного участка начали на территории Ямкина

Предварительной, неотъемлемой частью санитарно-оздоровительных мероприятий является непосредственная подготовка лесного участка. Позже здесь будут проводиться работы, включающие сплошную и выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины.

На территории Ямкинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» приступили к отводу лесного участка в квартале 41, выделе два, за деревней Дядькино Богородского городского округа, на площади 17,4 гектара.

Процедура отвода — это установление границы будущей рубки. Ей предшествует обследование участка специалистами-лесопатологами. В первую очередь внимание уделяется массивам, расположенным вблизи населенных пунктов.

«После завершения отвода на данном лесном участке планируется проведение санитарно-оздоровительных мероприятий — уборка неликвидной древесины. Начало работ запланировано на 2025 год», — рассказала старший участковый лесничий Ямкинского участкового лесничества Татьяна Бекулова.