Процедуру аттестации учителей упростили в Подмосковье

Аттестацию педагогических работников ускорили на «Госуслугах» в Подмосковье. Теперь процедура занимает 30 рабочих дней вместо 90.
После успешного прохождения аттестации учителя получают надбавки к окладу, рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.
«После успешного прохождения аттестации и присвоения категории учителя начинают получать надбавки к окладу. Оптимизация электронной услуги позволяет ускорить этот процесс, благодаря чему результаты станут известны значительно раньше. Таким образом, доплата назначается быстрее»,— отметила она.
Аттестация позволяет подтвердить навыки и опыт учителя. Для ее прохождения нужно подать заявку на «Госуслугах».
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