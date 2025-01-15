Процедуру аттестации учителей упростили в Подмосковье

Аттестацию педагогических работников ускорили на «Госуслугах» в Подмосковье. Теперь процедура занимает 30 рабочих дней вместо 90.

После успешного прохождения аттестации учителя получают надбавки к окладу, рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

«После успешного прохождения аттестации и присвоения категории учителя начинают получать надбавки к окладу. Оптимизация электронной услуги позволяет ускорить этот процесс, благодаря чему результаты станут известны значительно раньше. Таким образом, доплата назначается быстрее», — отметила она.

Аттестация позволяет подтвердить навыки и опыт учителя. Для ее прохождения нужно подать заявку на «Госуслугах».