Процедуру аренды муниципального имущества без торгов упростили в Подмосковье

В Подмосковье на региональном портале государственных услуг усовершенствовали процедуру аренды муниципального имущества без проведения торгов. В электронную форму внедрили умный сервис.

Еще до подачи заявления система проверяет наличие договора на имущество, прав третьих лиц и активных сделок.

«Для этого пользователю нужно будет просто ввести кадастровый номер объекта. Система мгновенно покажет заявителю основания для отказа, если они будут обнаружены. Внедрение такого сервиса поможет минимизировать риски при оформлении имущественных сделок», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление муниципального имущества в аренду без торгов» находится в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Государственное и муниципальное имущество».

Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также предприниматели.

Арендовать муниципальное имущество на таких условиях разрешено для определенных целей, в частности, для благотворительной деятельности, решения социальных вопросов и оказания юридической помощи.

Чтобы подать заявку, следует авторизоваться на портале, выбрать нужный округ, указать цель обращения и подходящий случай, а также отметить категорию заявителя.

Решение поступит в личный кабинет в течение 11 рабочих дней.