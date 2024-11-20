Протоиерей Артемий Владимиров провел православную лекцию в Серпухове

В Музейно-выставочном центре городского округа Серпухов проповедник Артемий Владимиров прочитал лекцию «Возрождение души под сенью православного храма». Мероприятие прошло в рамках выставки «Чтобы ангелы не плакали» совместно с Фондом Архангела Михаила.

Проповедник, старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров побеседовал с жителями Серпухова о сердце человека, важности молитв и исповеди, а также о традициях. Он также прочитал собравшимся несколько своих стихотворений.

Протоиерей Артемий Владимиров пишет книги, проповедует и преподает. Благодаря бабушке священник пришел к вере еще в юные годы. Дед Артемия Владимирова по материнской линии был детским поэтом и первым супругом известной детской писательницы Агнии Барто.

Мероприятие прошло также для того, чтобы привлечь внимание горожан к восстановлению Храма Николая Чудотворца в Бутках. Его возвели еще в 16-м веке, а реконструировали в середине 19-го столетия. Храм закрыли в советское время, убрали колокольню и сняли купола.

Благодаря Артемию Владимирову церковь начали восстанавливать. Сейчас в храме укладывают керамогранит на пол.

Выставка «Чтобы ангелы не плакали» продлится до 1 декабря.

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