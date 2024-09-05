Противотуберкулезный стационар Подмосковья прошел повторную сертификацию

Стационар Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера подтвердил свой сертификат на соответствие требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций. Аудит провел Национальный институт качества Росздравнадзора.
«Стационар Московского областного противотуберкулезного диспансера стал первым среди противотуберкулезных медицинских организаций Российской Федерации, кто смог пройти ресертификацию и подтвердить высокий уровень оказания медицинской помощи», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Он отметил слаженную работу коллектива медицинского учреждения.