Противотуберкулезный стационар Подмосковья прошел повторную сертификацию

«Стационар Московского областного противотуберкулезного диспансера стал первым среди противотуберкулезных медицинских организаций Российской Федерации, кто смог пройти ресертификацию и подтвердить высокий уровень оказания медицинской помощи», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Он отметил слаженную работу коллектива медицинского учреждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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