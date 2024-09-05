Противотуберкулезный стационар Подмосковья прошел повторную сертификацию

Фото: ГБУЗ МО "МОКПТД"

Стационар Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера подтвердил свой сертификат на соответствие требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций. Аудит провел Национальный институт качества Росздравнадзора.

«Стационар Московского областного противотуберкулезного диспансера стал первым среди противотуберкулезных медицинских организаций Российской Федерации, кто смог пройти ресертификацию и подтвердить высокий уровень оказания медицинской помощи», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Он отметил слаженную работу коллектива медицинского учреждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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