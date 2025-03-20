Противопожарные учения провели в Хлюпинском лесничестве в Одинцове

Сотрудники 244-й части «Мособлпожспаса» 19 марта приняли участие в учениях в Хлюпинском участковом лесничестве Одинцовского округа. Согласно сценарию тренировки, из-за непотушенного костра огонь распространился по траве в сторону деревьев.

Специалисты противопожарно-спасательной службы, прибывшие на место «происшествия», ликвидировали огонь и защитили лес от пламени.

«Благодаря грамотным и быстрым действиям участников учений, условный пожар был успешно потушен в установленные сроки, а все поставленные задачи были выполнены», — рассказал исполняющий обязанности начальника ПСЧ-244 Владислав Беляев.

Во время маневров спасатели усовершенствовали свои навыки. Такие учения — важный этап подготовки к пожароопасному сезону, который начинается весной.